Valneva hat, wie berichtet, das abgelaufene Jahr mit einem höheren Umsatz, aber mit einem großen Verlust (143 Mio. Euro) abgeschlossen. In einem Conference Call erläuterte CEO Thomas Lingelbach, welcher Newsflow und welche Katalysatoren im laufenden Jahr zu erwarten seien. Als potenzielle Wachstumstreiber sieht er in erster Linie die anhaltende Erholung des Reisemarktes auf das Niveau vor Covid und darüber hinaus. Bekanntlich richten sich die Produkte von Valneva vorwiegend an Reisende. Des weiteren wird 2023 ein neuer Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium für Ixiaro erwartet. Lingelbach will zudem das sogenannte 3rd-Party-Distributionssegment ausbauen und stellt die Einlizenzierung oder den Erwerb zusätzlicher Produkte im klinischen und/oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...