Berlin (www.fondscheck.de) - Der Markt für European Long-Term Investment Funds (ELTIF) ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen, so die Experten von Scope Fund Analysis.Knapp vier Mrd. Euro seien in die Produkte geflossen. Auf Basis einer repräsentativen Umfrage unter Asset Managern beziffere Scope das Marktvolumen per Ende 2022 auf rund 11,3 Mrd. Euro. Das entspreche einem Plus gegenüber 2021 von etwas mehr als 50 Prozent. ...

