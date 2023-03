Der Automobilzulieferer Schaeffler beliefert erste Kunden mit seinem vollelektrischen Radnabenantrieb. Bei drei Kunden aus dem Segment kompakter Kommunalfahrzeuge wird Schaeffler in den kommenden Monaten seine Radnabenantriebe in Serie bringen. Bei dem Antrieb werden alle erforderlichen Komponenten direkt in der Felge verbaut. Das spart Platz und macht die Fahrzeuge im Stadtverkehr laut Schaeffler ...

