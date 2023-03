Die Leerverkäufer von Hindenburg Research, welche in der Vergangenheit schon so manchen Skandal ans Licht gebracht haben, haben mal wieder ein neues Opfer auserkoren. Dieses Mal gibt es heftige Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister Square von Twitter-Gründer Jack Dorsey. Die Reaktion an den Märkten lässt nicht lange auf dich warten und die Block-Aktie steht derzeit heftig unter Druck.Dabei war die Stimmung zuletzt eigentlich außerordentlich gut. Allen Krisen zum Trotz erleben Bitcoin und Co. gerade eine kleine Renaissance, was auch bei Aktien aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...