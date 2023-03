Huawei hat vor kurzem die Konferenz "Top 10 Trends of Data Center Facilities" unter dem Motto "Smart DC, Building the Green Future" veranstaltet. Fei Zhenfu, President der Huawei Data Center Facility Domain, veröffentlichte ein Whitepaper zum Thema, in dem Huawei seine Erkenntnisse über Trends bei Rechenzentrumseinrichtungen vorstellt, die eine nachhaltige Entwicklung in der Rechenzentrumsbranche fördern sollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230323005819/de/

Fei Zhenfu, President of Huawei Data Center Facility Domain, shared Huawei's insights on the top 10 data center facility trends. (Photo: Business Wire)

Fei Zhenfu zufolge ist mit einem starken Anstieg beim Bau von Rechenzentren zu rechnen, da im Zeitalter der digitalen Intelligenz der Anstieg der Nachfrage im Computerbereich auch weiterhin exponentiell verläuft. Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss die Industrie der Energieeinsparung, der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und der grünen Transformation vorrangige Bedeutung beimessen. Daraus ergeben sich sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Gestützt auf seine Erfahrungen und Branchenkenntnisse hat Huawei die folgenden 10 Trends ermittelt:

Trend 1: Kohlenstoffarm

Zur Minimierung ihres ökologischen Fußabdrucks werden Rechenzentren umweltfreundliche, kohlenstoffarme Lösungen implementieren und saubere Energiequellen wie Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft nutzen. Bis 2027 wird die Nutzung von Ökostrom voraussichtlich auf über 50 Prozent ansteigen. Modernste Energiesparlösungen und -technologien, wie beispielsweise die Abwärmerückgewinnung, werden zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Rückgewinnungsraten von Rechenzentren eingesetzt.

Trend 2: Nachhaltigkeit

Es werden neue Nachhaltigkeitsindikatoren für Rechenzentren zusätzlich zur bestehenden Stromnutzungseffektivität (PUE) eingeführt, darunter die Nutzung erneuerbarer Energien, Wassernutzungseffektivität (WUE), Kohlenstoffnutzungseffektivität (CUE), Raumnutzungseffektivität (SUE), Netznutzungseffektivität (GUE), Materialrückgewinnungsrate und Schadstoffemissionen während der Lebensdauer.

Trend 3: Schnelle Bereitstellung

Um den schnell ansteigenden Computerbedarf decken zu können, müssen Rechenzentren schnell bereitgestellt werden, wobei die Bauzeiten von 12 Monaten auf sechs Monate oder weniger verkürzt werden.

Trend 4: High Density

Mit zunehmender Verbesserung der Chipleistung und des Stromverbrauchs wird die Nachfrage nach High-Density-Rechenzentren steigen. Cloud-Rechenzentren werden zur Regel und die Zusammenarbeit bei der Datenverarbeitung in verschiedenen Bereichen wird zur Norm. Die übliche Leistungsdichte pro IT-Rack wird bis 2027 von 6-8 kW auf 12-15 kW ansteigen. Die Leistungsdichte in Supercomputing- und Intelligent Computing-Zentren wird 30 kW oder sogar mehr erreichen.

Trend 5: Elastizität

Künftige Rechenzentren werden bei Upgrades flexibler sein, wobei eine Generation von Einrichtungen die Leistungsentwicklung über zwei bis drei Generationen von IT-Geräten unterstützt. Ein Standarddesign fördert den Einsatz auf Abruf und die elastische Kapazitätserweiterung.

Trend 6: Vorfabrikation

Die vorgefertigte und einfache Architektur wird Herausforderungen wie lange Bauzeiten und komplexe Betriebs- und Wartungsarbeiten, wie sie bei herkömmlichen Rechenzentren auftreten, meistern. In Zukunft wird ein Rechenzentrumsgebäude mehr als 1000 Racks beherbergen, und auf einem Campus werden sogar mehr als 10.000 Racks untergebracht sein. Das vorgefertigte Design verkürzt die Bauzeit für ein Rechenzentrum mit 1000 Racks von 12 auf 6 Monate und ermöglicht eine schnelle Übergabe und einen bedarfsgerechten Einsatz.

Trend 7: Integration von Speicherung und Backup

Für energieintensive Rechenzentren werden erneuerbare Energien und Energiespeicher unerlässlich sein. In Datenzentren eingesetzte Energiespeichersysteme (ESS) werden kurzfristige Backup-Stromversorgungssysteme zur Frequenzregelung und Lastspitzenkappung (Peak Shaving) integrieren und so die Stabilität des Stromnetzes verbessern. Peak Shaving wird auch die Effektivität der Netznutzung (GUE) verbessern, so dass zusätzliche IT-Racks aufgestellt werden können, um die Einnahmen zu steigern.

Trend 8: Verteilte Kühlung

Ein verteiltes Kühlsystem verwendet Kühlquellen für jede Datenhalle und setzt je nach Bedarf eine Redundanzkonfiguration ein. In Zukunft werden dezentrale Kühlsysteme aufgrund ihrer flexiblen Architektur und hohen Zuverlässigkeit nach und nach die zentrale Kühlung als bevorzugte Lösung für große Rechenzentren ersetzen.

Trend 9: Intelligente O&M

Intelligente Betriebs- und Wartungsvorgänge (Intelligente O&M) tragen entscheidend zur Verbesserung der Ressourcennutzung und Zuverlässigkeit von Rechenzentren bei. Durch intelligente Betriebsabläufe wird der Status der Anlagen im Rechenzentrum automatisch ermittelt, um so den Wert der Anlagen zu maximieren. Intelligente Wartung erkennt Störungen und optimiert die Energieeinsparung in Echtzeit, wodurch die Betriebs- und Wartungseffizienz verbessert und eine vorausschauende Wartung sowie eine optimale Energieeffizienz erreicht wird.

Trend 10: Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit

Mit fortschreitender Digitalisierung und Intelligenz werden Rechenzentren hinsichtlich Zuverlässigkeit der Hardware, Softwaresicherheit, Systemausfallsicherheit, Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit zulegen. KI-Technologien werden eine vorausschauende Wartung von Komponenten, Geräten und Systemen auf der Hardware-Ebene ermöglichen. Der hierarchische Schutz wird auf der Ebene der Software gewährleistet. Eine Kombination aus Software- und Hardwaremaßnahmen wird die Zuverlässigkeit von Rechenzentren steigern.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei verstärkt auf technologische Innovationen setzen, um eine führende Rolle in der Entwicklung der Branche einzunehmen und wettbewerbsfähigere Produkte und Lösungen anzubieten, die eine solide digitale Grundlage für eine grünere, kohlenstoffarme Zukunft der Rechenzentrumsbranche bilden.

Für weitere Informationen über die 10 wichtigsten Trends bei Rechenzentrumseinrichtungen laden Sie bitte das Whitepaper "Top 10 Trends of Data Center Facilities" herunter unter https://digitalpower.huawei.com/attachments/index/06be6a70172444d1a84f88b8e0db5c29.pdf

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230323005819/de/

Contacts:

wangjing402@huawei-partners.com