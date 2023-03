NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 59 auf 52,50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern habe außerordentlich gute Geschäftszahlen veröffentlicht, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei jedoch temporären Effekten geschuldet gewesen. Die hohen Rohstoffpreise seien von ihren Hochs im vergangenen Jahr deutlich zurückgekommen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

