Die Deutsche Bank wird zum Wochenende zum Brennpunkt der Turbulenzen im europäischen Bankensektor. Kosten für die Versicherung gegen Zahlungsausfälle lassen die Aktie crashen.

Deutsche Bank-Aktien haben in diesem Monat bisher mehr als ein Fünftel ihres Wertes verloren. Die Credit Default Swaps - eine Art Versicherung für die Anleihegläubiger eines Unternehmens gegen Ausfälle - stiegen am Donnerstagabend sprunghaft auf 173 Basispunkte an, gegenüber 142 Basispunkten am Vortag. Das berichtet CNBC.

Die Deutsche Bank erklärte in der Folge am heutigen Freitag, dass sie eine nachrangige Tier-2-Anleihe vorzeitig zurückkaufen werde. Solche Schritte sollen den Anlegern in der Regel Vertrauen in die Stärke der Bilanz geben. Der Crash des Aktienkurses deutet allerdings darauf hin, dass die Botschaft nicht ankommt.

"Es ist ein klarer Fall, dass der Markt erst verkauft und dann Fragen stellt", zitiert Bloomberg Paul de la Baume, Senior Marktstratege der FlowBank. Und weiter: "Angesichts des Bankenrisikos und der Ereignisse der letzten Woche mit der Credit Suisse und den Aufsichtsbehörden haben die Händler nicht die Risikobereitschaft, ihre Positionen über das Wochenende zu halten."

Die Titel der Deutschen Bank brechen in der Spitze um bis zu 15 Prozent ein. Die Aktie ist der schlechteste Wert im Index europäischer Bankaktien. Der STOXX Europe 600 Banks verliert bis zu 5,7 Prozent. Aktien der Commerzbank brechen um neun Prozent ein. Die Titel der Credit Suisse, Societe Generale und UBS geben jeweils um mehr als sieben Prozent nach.

Globale Zentralbanken - von der Federal Reserve bis zur Bank of England - haben in dieser Woche die Zinssätze erneut angehoben und ihr Augenmerk auf die Inflation gerichtet.

Fabrizio Campelli, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, sagte noch am Donnerstag, dass die von der Regierung vermittelte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS "kein Hinweis" auf den Zustand der europäischen Banken sei.

Am Donnerstag waren bereits Aktien von US-Banken eingebrochen, obwohl US-Finanzministerin Janet Yellen den Gesetzgebern mitgeteilt hatte, dass die Aufsichtsbehörden bei Bedarf zu weiteren Schritten zum Schutz der Einlagen bereit wären.

