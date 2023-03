DJ S&P Global: US-Wirtschaft nimmt spürbar Fahrt auf

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im März spürbar belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,3 von 50,1 Punkten im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit zehn Monaten. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 49,3 von 47,3 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 47,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 53,8 von 50,6 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 50,3 gelautet.

"Der März zeigte bisher eine ermutigende Wiederbelebung des Wirtschaftswachstum, wobei die Umfragen auf eine eine Beschleunigung der Produktion auf den höchsten Stand seit Mai letzten Jahres Jahr hindeuten", sagte S&P-Global-Chefökonom Chris Williamson. "Der Einkaufsmanagerindex steht weitgehend im Einklang mit einem annualisierten BIP BIP-Wachstum von annähernd 2 Prozent."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2023 10:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.