München (www.fondscheck.de) - Am 24. Februar jährte sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, der auch die internationalen Börsen gehörig unter Druck setzte, so die Experten von Deka Investment.Davon hätten sich die Märkte allmählich abgesetzt und würden seit einigen Monaten die Erholung proben. So sei es auch im Februar 2023 gewesen, auch wenn es negative Ausreißer gegeben habe. Amerika habe sich wieder Sorgen um eine verschärfte Zinspolitik der FED und die Gefahr einer Rezession gemacht. Europa habe sich davon noch nicht anstecken lassen und positiv auf schwache, aber verbesserte Wirtschaftsdaten reagiert und weiter aufgeholt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...