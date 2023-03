DJ PTA-Adhoc: German Values Property Group AG: Amtsniederlegung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leipzig (pta/24.03.2023/15:20) - 24. März 2023 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Jens Wiesner und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Dr. René Laier haben dem Vorstand der German Values Property Group AG heute mitgeteilt, dass sie ihre Aufsichtsratsmandate mit Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung niederlegen werden.

Aussender: German Values Property Group AG Adresse: Tröndlinring 9, 04105 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Olaf Christian Bank Tel.: +49 341 35 57 27 50 E-Mail: ir@german-values.de Website: www.german-values.de

ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

