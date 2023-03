Großer Warnstreik am kommenden Montag & das wichtigste der kommenden Woche

Werbung







In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Streiks ausgelöst durch fehlgeschlagene Vertragsverhandlungen. Am kommenden Montag ist der nächste große Streik geplant.



Für den kommenden Montag haben die Gewerkschaften Ver.di und die EVG einen Deutschlandweiten Streik angekündigt. Grund hierfür sind unter anderem die andauernden Tarifkonflikte mit der deutschen Bahn. Dieser Warnstreik betrifft aber nicht nur Zugfahrer. Personen welche am Montag mit dem Bus und per Flugzeug reisen können mit Verspätungen sowie kompletten ausfällen rechnen. Besonderheit am Montag ist jedoch, dass dieses Mal auch die Autobahngesellschaft bestreikt werden soll. Somit könnten auch die Autofahrer in Deutschland am Montag von dem Streik betroffen sein. Trotz dessen steht bei der Suche nach Alternativen die Autoindustrie im Vordergrund. Vergleichsportale für Mietwagen melden einen deutlichen Anstieg bei den Benutzeranfragen. Zudem hat der Preis in den vergangenen Tagen für Mietwägen stark zugenommen.









