Die Aktie von Scout24 (WKN: A12DM8) hat den Abwärtstrend seit Februar gestoppt. Die Bekanntgabe des Geschäftsberichtes für 2022 führte zu einem Kursanstieg um rund +4% auf aktuell 55,20 €. Damit ist das MDAX-Papier seit Jahresbeginn um +20% gestiegen: Was können Anleger jetzt erwarten? Die in München ansässige Scout24 ist ein führendes Digitalunternehmen in Deutschland und betreibt mit ImmoScout24 die Nummer 1 unter den Online-Plattformen für Wohn- ...

