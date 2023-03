Alibaba Cloud bietet ClickHouse exklusiv als offiziellen First-Party-Service in Festlandchina an

ClickHouse, Inc., Entwickler der ClickHouse Online Analytical Processing (OLAP)-Datenbank, und Alibaba Cloud, das digitale Technologie- und Intelligenz-Backbone der Alibaba Group, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die es Alibaba Cloud ermöglicht, ClickHouse als First-Party-Service für Unternehmen auf seiner Plattform anzubieten. Diese Partnerschaft ist eine exklusive Vereinbarung zwischen ClickHouse, Inc. und Alibaba Cloud auf dem chinesischen Festland, um einen gemeinsamen First-Party-Dienst für Unternehmen in APAC bereitzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230324005223/de/

Aaron Katz, Founder CEO, ClickHouse, Inc. (Photo: Business Wire)

ClickHouse ist die schnellste und ressourceneffizienteste analytische Datenbank der Welt. Seit sie 2016 als Open-Source-Projekt veröffentlicht wurde, ist die Akzeptanz exponentiell gewachsen weltweit. Große und kleine Unternehmen profitieren von der rasanten Geschwindigkeit mit einer Spitzenverarbeitungsleistung für eine einzige Abfrage von mehr als zwei Terabyte pro Sekunde. Einfach ausgedrückt: Sie können Milliarden von Zeilen in Millisekunden abfragen.

Als weltweit drittgrößter und im asiatisch-pazifischen Raum führender Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Anbieter bietet Alibaba für Kunden auf der ganzen Welt eine umfassende Palette von Cloud-Computing-Diensten an, darunter Elastic Computing, Datenbanken, Speicher, Netzwerkvirtualisierung, Large-Scale-Computing, Sicherheit, Management und Anwendungsdienste. Alibaba Cloud wurde im Jahr 2022 zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Cloud-Datenbankmanagementsysteme (DBMS) eingestuft.

ClickHouse ermöglicht es jedem Unternehmen, seine Daten nahezu in Echtzeit in Erkenntnisse und Innovationen umzuwandeln, ganz gleich, ob es sich um eine Bank handelt, die versucht, Betrugsfälle aufzudecken, oder um einen Streaming-Dienst, der den nächsten Blockbuster verfolgt. Zu den Nutzern von ClickHouse gehören globale Marken wie Alibaba, Cloudflare, eBay und Uber.

"ClickHouse ist bereits eine sehr beliebte analytische Datenbank in China. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, mit einem lokalen Partner zu skalieren, um die Tausenden von ClickHouse-Nutzern in ganz Asien zu bedienen", so Aaron Katz, Mitbegründer und CEO von ClickHouse, Inc. "Wir freuen uns, dass die Nutzer in ganz Asien das gleiche Maß an Service und Support von Alibaba Cloud erhalten, das die Nutzer von ClickHouse Cloud gewohnt sind."

Der neue ClickHouse-Service für Unternehmen auf der Alibaba Cloud wird von der proprietären cloud-nativen Engine angetrieben, die von ClickHouse, Inc. entwickelt wurde und erweiterte Funktionen für cloud-native analytische Workloads umfasst. Zu den Vorteilen dieses First-Party-Dienstes gehören eine unübertroffene Leistung und eine deutlich verbesserte Kosteneffizienz, die es modernen Unternehmen ermöglicht, mehr in die Entwicklung analytischer Anwendungen zu investieren. Die exklusiven Serverless-Funktionen dieses Dienstes reduzieren die Einstiegsschritte für die Entwicklung analytischer Anwendungen erheblich. Diese Serverless-Funktionen könnten es Nutzern ermöglichen, von 10 auf 100 Replikate in einer Sekunde zu skalieren und 350 Mrd. Datensätze innerhalb von 2 Stunden zu erfassen, so dass Unternehmen in zunehmend wettbewerbsintensiven Märkten schneller Innovationen umsetzen können.

Feifei Li, Vice President der Alibaba Group und President of Database Business, Alibaba Cloud Intelligence, sagte: "ClickHouse ist bereits eine der beliebtesten analytischen Datenbanken, die auf unserer Plattform laufen. Mit dieser Partnerschaft sind wir in der Lage, unseren Nutzern den ersten offiziellen First-Party-Service für ClickHouse anzubieten, der ein Serviceniveau bietet, das von migrierenden selbstverwalteten Open-Source-Nutzern und Unternehmens-IT-Systemen aller Größenordnungen gefordert wird."

Über ClickHouse

ClickHouse ist das weltweit schnellste und ressourceneffizienteste analytische spaltenorientierte Online-Datenbankmanagementsystem. Als sicheres und skalierbares serverloses Angebot in der Cloud ermöglicht ClickHouse Cloud nun jedem, die Vorteile einer effizienten Echtzeit-Analyse mühelos zu nutzen.

Erfahren Sie mehr unter clickhouse.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230324005223/de/

Contacts:

Nick Peart

VP, Marketing

+447971265992