Mehr als zehn Prozent hat die Aktie des Autozulieferers Vitesco am Donnerstag im Tagesverlauf nach dem Kurssturz zu Handelsbeginn zugelegt. Am Freitag gibt es nun neuen Schwung für den Hebel-Depot-Wert. Mehrere Experten haben in neuen Studien zum Kauf geraten - sie sehen teils noch enorm viel Potenzial.Besonders bullish zeigt sich weiter Hauck Aufhäuser Investment Banking. Analyst Christian Glowa bezeichnete die negative Kursreaktion als nicht nachvollziehbar und eine Kaufgelegenheit. Das Kursziel ...

