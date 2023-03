Die Situation im Banksektor bleibt weiterhin kompliziert. Die Analysten machen sich vermehrt Sorgen über die möglichen bevorstehenden Finanzkrise. Über die Lage von der Deutschen Bank und Commerzbank geht es in unserem heutigen Artikel. Aktuelle Lage Nach dem schwachen Start in die Woche, konnte sich die Aktie von Commerzbank erholen, jedoch nur kurzfristig. Am heutigen Freitag, 24.03.2023, zeichnet die Aktie wieder einen deutlichen Abwärtstrend. ...

