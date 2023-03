Die Bankenkrise läuft. Was tut sich an den Märkten, was ist zu beachten? Der Börsenexperte Andre Stagge gibt in diesem aktuellen Video einen Marktüberblick. Er bespricht die Deutsche Bank, Öl, Euro, Aktienmärkte und Anleihen. Auch geht er im Zuge der Angst am Bankenmarkt auf den steigenden Bitcoin und das steigende Gold ein.

