Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

GB00BKT14T00 Midatech Pharma PLC 24.03.2023 GB00BNGF1L75 Midatech Pharma PLC 27.03.2023 Tausch 20:1

CA03842U2083 Aquarius AI Inc. 24.03.2023 CA69379U1012 P2Earn Inc. 27.03.2023 Tausch 4:1

