München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Der große Streiktag - gerecht oder Gefahr für die Wirtschaft?Die Gäste:werden kurzfristig bekannt gegebenEin Warnstreik, um das ganze Land lahmzulegen: Haben die Gewerkschaftenüberzogen? Was planen sie als nächstes? Oder braucht es diesen Kampf für deutlichmehr Geld, weil die hohe Inflation bleibt und besonders diejenigen mit kleinemEinkommen trifft?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5471835