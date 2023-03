Zum Ende der Woche gehen die Anleger auf Nummer sicher. Banken sind weltweit unter Druck, die Papiere der Deutschen Bank verlieren zwischenzeitlich sogar 15%. Damit verringert auch der DAX sein Wochenvorsprung deutlich. Weshalb die Finanzwerte schon wieder unter Beschuss stehen, was den Ölpreis nahe des 15 Monats-Tiefs treibt und welche Termine in der kommenden Woche auf der Agenda stehen, erfahrt ihr in diesem Börsen.Briefing. am Abend.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ...

