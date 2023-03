Wochenausblick. DAX leicht angeschlagen. ProSiebenSat.1, thyssenkrupp, ifo und Inflationszahlen im Fokus.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Mit dicken Verlusten ging der DAX® am Freitag aus den Handel. Dank einer starken ersten Wochenhälfte blieb auf Wochensicht zwar noch ein kleines Plus. Der kurzfristige Trend ist allerdings abwärtsgerichtet. Druck kam vor allem vom Bankensektor. Dieser Bereich dürfte auch kommende Woche im Fokus der Investoren stehen. Darüberhinaus ist der Kalender für nächste Woche prall gefüllt mit Wirtschaftsdaten, Frühindikatoren, Inflationszahlen und zahlreichen Reden von Notenbank-Mitgliedern.

Deutliche Schwankungen waren in der zurückliegenden Woche auch am Anleihemarkt zu beobachten. Zum Wochenschluss lagen die Renditen 2- und 10jähriger Staatstitel allerdings im Bereich ihres jeweiligen Schlussstands der Vorwoche. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Schwankungen an den Rentenmärkten angesichts der Nachrichtenflut in der kommenden Woche fortsetzen dürfte. Dies könnte auch für Edelmetalle gelten. Aktuell hat der Goldpreis die 2.000 US-Dollar-Marke vor Augen. Die Notierung für eine Feinunze Silber stieg in der zweiten Wochenhälfte über 23 US-Dollar. Der Ölpreis schlug am Freitag den entgegengesetzten Weg ein. Analog zum Aktienmarkt kam der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil ebenfalls unter Druck und büßte rund ein Prozent auf 75 US-Dollar ein.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklung der einzelnen DAX®-Mitglieder war zwiegespalten. Defensive Titel wie Beiersdorf, E.On und Henkel, die Rückversicherer Hannover Rück. und Münchener Rück. sowie DAX®-Neuling Rheinmetall legten im Vergleich deutlich zu. Finanzwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank, Fahrzeubauer wie Daimler Truck, Porsche AG und VW sowie der Immobilienkonzern Vonovia büßten hingegen deutlich ein. In der zweiten Reihe standen Aktien wie HelloFresh, Nemetschek und Kion bei den Investoren auf dem Einkaufszettel während der Immobiliensektor mit Aroundtown und TAG Immobilien sowie Befesa kräftig unter Druck gerieten.

Kommende Woche werden unter anderem BioNTech, Cancom, Commerzbank, Evotec, Nordex, Pfeiffer Vacuum, Rational, Salzgitter, SMA Solar und Wacker Neuson ihren Geschäftsbericht veröffentlichen. Der neue ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets wird seine neue Strategie vorstellen. Darüberhinaus muss ThyssenKrupp-Chefin dem Aufsichtsrat präsentieren, wie sie den Industriekonzern auf Erfolgskurs bringen will. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Wichtige Termine

MONTAG, 27. MÄRZ 2023

Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex, März

Eurozone: EZB veröffentlicht Geldmenge M3, Februar

EZB: Vorabveröffentlichung des Economic Bulletin: Who foots the bill? The uneven impact of the recent energy price shock

Rede von Bundesbank-Vorstand Balz zum Thema: "Kommt der digitale Euro? Gehört die Zukunft den Central Bank Digital Currencies?"

Keynote von EZB-Direktor Elderson über das Management und die Beaufsichtigung der Klima- und Umweltaktivitäten von Banken anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Foreign Bankers' Association in den Niederlanden in Amsterdam

Gespräch mit EZB-Direktorin Schnabel bei einer Veranstaltung von Columbia Economics - Program for Economic Research, SGH Macro Advisors und Richard Paul Richman Center an der Columbia University in New York

DIENSTAG, 28. MÄRZ 2023

Center for Financial Studies, TSI-Stiftungstagung zum Stiftungsprojekt Kapitalmarktunion: Finanzierung der Transformation und die Rolle von Verbriefungen in Deutschland und Europa

- 1330 Eröffnungsvortrag von Bundesbank-Vorstand Wuermeling zum Thema: "Wer bezahlt die Zukunft? - Zur Finanzierung der Transformation"

- 1630 Podiumsdiskussion zum Thema: "Die besondere Perspektive Deutschlands - Verbriefungen zur Finanzierung der Transformation" u.a. mit Vorstandsmitglied der Volkswagen Financial Services AG, Fiedler; Leiter strukturelle Kapitalmarktfragen bei Deutsche Bundesbank, Schütz

Frankreich: Geschäftsklima, März

Keynote von EZB-Chefbankenaufseher Enria zum Thema: ""How is the European Banking Supervision process changing?" auf der 22. Handelsblatt-Jahrestagung zur Bankenaufsicht in Frankfurt

Italien: Verbrauchervertrauen, März

EZB: Veröffentlichung des konsolidierten Finanzausweises des Eurosystems

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

Grußwort von Bundesbank-Präsident Nagel zum Thema: "Exploring the limits" auf der Eröffnung des BIS Innovation Hub Eurosystem Centre

Rede von EZB-Präsidentin Lagarde bei der Eröffnungsfeier des BIS Innovation Hub Eurosystem Centre in Frankfurt

USA: Verbrauchervertrauen, März

Rede von Bundesbank-Vorstand Balz zum Thema: "Geld der neuen Art: Ein digitaler Euro als Basis im Zahlungsverkehr" auf der Tagung Crypto Finance, Handelsblatt

Rede von Bundesbank-Vorständin Mauderer zum Thema: "Finanzwirtschaft in der Zeitenwende: Chancen und Risiken der Transformationsfinanzierung aus Sicht der Bundesbank" am 3. Bankentag NRW, Finanzplatzinitiative Fin.Connect.NRW in Düsseldorf

MITTWOCH, 29. MÄRZ 2023

Deutschland: GfK-Konsumklimaindex, April

Frankreich: Verbrauchervertrauen, März

Rede von Bundesbank-Vorstand Balz zum Thema: "Das Projekt 'Digitaler Euro'" in Frankfurt

EZB: Vorabveröffentlichung des Economic Bulletin: Globale Wertschöpfungsketten im Friendshoring - eine modellgestützte Bewertung

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

DONNERSTAG, 30. MÄRZ 2023

Eurozone: EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin 2)

Eurozone: Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen, März, endgültig

Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex, März

USA: BIP Q4/22, endgültig

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW12

FREITAG, 31. MÄRZ 2023

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen, März

Deutschland: Außenhandelspreise, Februar

Deutschland: Einzelhandel (Umsatz), Februar

Deutschland: Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar

Frankreich: Konsumausgaben, Februar

Frankreich: Verbraucherpreise, März, vorläufig

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, März

Eurozone: Verbraucherpreise J/J, März, vorläufig

Italien: Verbraucherpreise, März, vorläufig

Eurozone: Arbeitsmarkt, Februar

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, Februar

USA: Einkaufsmanagerindex Chicago. März

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März, endgültig

EZB-Präsidentin Lagarde nimmt an einer Fragestunde mit Studenten im Rahmen der vom Osservatorio Permanente Giovani-Editori in Florenz organisierten "Nuovi incontri per il Futuro - Zukunftsorientierte Treffen" teil

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.980/15.000/15.050/15.200/15.300/15.480/15.680 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.540/14.690/14.760/14.800 Punkte

Der DAX® eröffnete am Freitag mit einem Gap nach unten und sackte im weiteren Verlauf bis auf 14.800 Punkte ab. Am Nachmittag konnte sich der Index vom Tagestief distanzieren und schob sich bis 14.950 Punkte nach oben. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben liegt bei 14.980/15.000 Punkten. Gelingt Ausbruch über diese Zone besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.200 Punkte und im weiteren Verlauf möglicherweise der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Soweit ist es jedoch noch nicht. Investoren sollten weiterhin auf der Hut sein. Mit der Verletzung der 15.000 Punktemarke ist der Index technisch angeschlagen. Ein erneuter Rücksetzer unter 14.800 Punkte könnte eine weitere Verkaufswelle bis 14.540 Punkte auslösen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2022 - 24.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.03.2016 - 24.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

