München (ots) -Der Weltklimarat wird deutlich: Um das angestrebte Ziel einer begrenzten Erderwärmung von maximal 1,5 Grad zu erreichen, sei weltweit eine wirklich drastische Reduzierung des CO2-Ausstoßes noch in diesem Jahrzehnt nötig. Welche klimapolitischen Maßnahmen in Deutschland konkret eingeführt werden sollen - darüber gibt es Streit in der Bundesregierung. Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen hat den Ampel-Partnern Verhinderung von Fortschritt vorgeworfen. Ist diese Kritik berechtigt? Ist das für kommenden Januar angedachte Verbot des Einbaus von herkömmlichen Öl- und Gasheizungen sinnvoll, ist es umsetzbar? Hat Deutschland in der Debatte um das Verbrenner-Aus Glaubwürdigkeit in Europa verloren?Zu Gast bei Anne Will:Konstantin Kuhle (FDP, Stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion)Jürgen Trittin (Bündnis 90/ Die Grünen, MdB und ehem. Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)Jens Spahn (CDU,MdB und stellv. Fraktionsvorsitzender)Lamia Messari-Becker (Professorin für Bauingenieurswesen an der Universität Siegen)Petra Pinzler (Korrespondentin im Hauptstadtbüro "Die Zeit")ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Anne Will: Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5471845