Goldpreis profitiert von Unsicherheit im Bankensektor - 2.000-Dollar-Marke im Blick

Der Goldpreis kann im Zuge neu aufflammender Sorgen im Bankensektor wieder profitieren. Für eine Feinunze (Kassa) müssen Anleger am Freitagmittag rund 1.996 Dollar auf den Tisch legen. Seit Monatsbeginn hat das Edelmetall um über neun Prozent zulegen können. Nervosität in Bankenbranche bleibt hoch - Anleger auf der Hut Die Nervosität innerhalb der Bankenbranche reißt nicht ab. Seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SNB) in den USA und dem damit startenden Bankenstress vor rund zwei Wochen greifen Anleger verstärkt bei Gold zu. Gen Wochenschluss sorgen insbesondere Kursanstiege bei sogenannten Absicherungen gegen Zahlungsanfällen bei Anleihen (Credit Default Swaps) von Geldhäusern wie etwa bei der Deutschen Bank für Aufsehen, welches als klassisches Warnsignal in Anlegerkreisen gewertet wird. Charttechnische Perspektive im Blick: Psychologische 2.000-Dollar-Marke gilt es zu überwinden Vor dem Hintergrund der schwelenden Unsicherheiten im Bankensektor könnte das Edelmetall Gold in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell gefragt bleiben. In diesem Kontext dürften Anleger weiterhin die psychologische 2.000-Dollar-Marke im Auge behalten, welche es nachhaltig zu überwinden gilt. Bereits am Montag konnte besagte Hürde zwischenzeitlich überwunden werden - davor zuletzt im März 2022. Hintergrund waren damals die Anfänge des geopolitischen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Sollte das Aufwärtsmomentum aus den vergangenen Tagen weiter anhalten, könnten Anleger übergeordnet das Allzeithoch bei rund 2.070 Dollar je Feinunze ansteuern. Eine Verschärfung der Bankenunsicherheiten dürfte die Attraktivität des gelben Edelmetalls hochhalten. UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO24 Steht man auf der Verkäuferseite (Put) (z. B. ISIN DE000A236T50) und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Turbozertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 2.070 Dollar interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) (z. B. ISIN DE000A2379R7) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 1.600 Dollar im Blick behalten. Möchten Sie selbst den Goldpreis handeln? Entscheiden Sie sich ob Sie sich long oder short positionieren möchten und eröffnen Sie Ihr eigenes CFD-Handelskonto oder üben Sie das Trading mit unserem CFD-Demokonto.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

