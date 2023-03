Der S&P 500 ist am heutigen Freitag zunächst weiter gefallen und hat im Tagestief 3.909 Punkte erreicht. In der Folge konnte sich der S&P 500 aber wieder erholen und zeigt sich aktuell mit einer bullischen Tageskerze bei 3.950 Punkten höher. Kann der S&P 500 weiter ansteigen? In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 50er-EMA bei aktuell 3.975 Punkten zu rechnen. Darüber wäre wohl der 200er-EMA bei 4.000 Punkten die nächste Zielmarke. ...

