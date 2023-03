London, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Gewinner der World Food Innovation Awards 2023 wurden auf dem International Food and Drink Event (IFE) am20. März in Großbritannien bekannt gegeben. Mit herausragender Innovationsleistung, wurde die Yili Group zum größten Gewinner mit den meisten Auszeichnungen. Zusammen mit seiner Tochtergesellschaft, Ausnutria Dairy, erhielt das Unternehmen einen Hauptpreis. Es zählte auffallend zu den Finalisten für 13 Auszeichnungen und erhielt Belobigungen für drei weitere Auszeichnungen.Nach einer strengen Überprüfung durch die Jury, wurde die umweltfreundliche Edition "SATINE No Printing No Ink" von Yili zum Gewinner des Verpackungsdesign-Preises gekürt. Die einzelnen Kartons, die grüne und kohlenstoffarme Konzepte integrieren, sind in reinem Weiß, ohne traditionellen Tintendruck gestaltet und die Produktinformationen sind lasergedruckt. Die Kartons bestehen aus FSC-zertifizierten Verpackungsmaterialien und die Verschlüsse aus pflanzlichen Materialien.SATINE Active Lactoferrin Organic Pure Milk, das mit dem Artisan Product Award ausgezeichnet wurde, wendet innovative und fortschrittliche Technologie an, um die natürliche Aktivität von Lactoferrin aufrechtzuerhalten, wodurch das Produkt das Immunsystem des menschlichen Körpers stärken kann. Es ist insbesondere das erste reine Raumtemperatur Bio-Milchprodukt mit aktivem Lactoferrin, das sich auf dem Milchmarkt befindet. Unterdessen wurde Yili Cute Star Lactoferrin Pure Milk - das weltweit erste aktive Raumtemperatur Lactoferrin-Milchprodukt, das eine Ernährungspflege für das gesunde Wachstum von Kindern bietet. Es wurde ebenso als Finalist für drei Auszeichnungen nominiert, darunter der Technology Innovation Award, der Children's/Baby Product Award, sowie der Artisan Product Award. Yilis Eiscreme mit Xujinhuan-Käsegeschmack wurde ebenfalls für den Preis für gekühlte/ gefrorene Produkte nominiert. Das Produkt ist Chinas erstes Eiscremeprodukt mit niedrigem GI, das von der Global Green Union zertifiziert wurde.Kabrita YingJia Yingxin Goat Milk Formula war Finalist für den Dairy Product Award, da es auf innovative Weise Phytosterinester, Folsäure, Taurin und Zink kombiniert, um die kardiovaskuläre und zerebrale vaskuläre Gesundheit von Menschen mittleren Alters, sowie älteren Menschen zu schützen. Unterdessen wurde AMBPOMIAL Youqier, eine einzigartige Kombination aus einem sprudelnden Getränk und einem Joghurtprodukt, auch als Finalist für die Preise für Milchprodukte und Lebensmittelinnovation nominiert.Darüber hinaus wurde die laktosefreie Milch von Shuhua Sugar Control ebenso als Finalist für die Technology Innovation and Dairy Product Awards ausgezeichnet, während Cute Star Natural DHA Pure Milk als Finalist für den Artisan Product Award war und für den Dairy Product Award empfohlen wurde. Der Changyi 100% Lactic Acid Bacteria Drink war Finalist für den Drink Innovation Award.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039972/6D66095C_6152_4CDE_8230_4E1900816730.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yili-group-gewinnt-17-world-food-innovation-awards-301781131.htmlPressekontakt:dongying1@yili.comOriginal-Content von: Yili Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111420/5471865