Viele Jahre wurden der Autoindustrie schwere Zeiten prognostiziert, weil die Menschen die Lust am eigenen Auto verlören - aus welchen Gründen auch immer - und stattdessen lieber, wenn überhaupt, zum Car-Sharing-System übergingen und nur für konkrete, zeitlich begrenzte Einzelfälle anmieteten. Aber eben nicht mehr selber kauften, Eigenbesitz sei out. So wie in den Anfängen der D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...