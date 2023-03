Die Lufthansa-Aktie gehört zum Wochenausklang zu den Top-Verlierern im MDAX und entfernt sich damit zunehmend von der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Für die schwache Tages-Performance ist neben dem schwachen Gesamtmarkt der von Verdi für Montag angekündigte bundesweite Streik verantwortlich. Konkret: Lufthansa-Passagiere müssen sich wegen Warnstreiks bereits am Sonntag auf erhebliche Ausfälle einstellen. Am Flughafen München finden wegen der Ausstände schon an dem Tag - abgesehen von humanitären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...