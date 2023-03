Die Aktie von Activision Blizzard ist zur Stunde der größte Gewinner im Nasdaq 100 . Der Auswahlindex verbessert sich nur minimal um 0,30 Prozent. Die privaten und institutionellen Anlegern an den US-Börsen sind derzeit weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt. Der Nasdaq 100 lag mit einem geringen Plus von 0,30 Prozent zwischenzeitlich leicht in der Gewinnzone.

