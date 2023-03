Kalenderwoche 12 am KMU-Anleihemarkt (20.03. bis 24.03.2023) - die Mutares SE & Co. KGaA platziert ihre neue besicherte Anleihe 2023/27 im Volumen von 100 Mio. Euro. Die neue vierjährige Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 % p.a. verzinst. Aufgrund des unruhigen Marktumfeldes (Bankenkrisen in den USA und der Schweiz) wurde die Transaktion von Mutares auf ein Volumen von 100 Mio. Euro fixiert. Zuvor sollte das maximale Emissionsvolumen bei 125 Mio. Euro liegen. Mit der Anleihe-Transaktion kann Mutares ihre bestehende Anleihe 2020/24 nun deutlich vor Fälligkeit refinanzieren.

Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") prüft nach eigenen Angaben zur Refinanzierung der Anleihe 2018/23 derzeit die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe in Abhängigkeit des Marktumfeldes. Eine mögliche neue Anleihe könnte zur vorzeitigen Refinanzierung der DEAG-Anleihe 2018/23 verwendet werden, während aufgrund der "hervorragenden Geschäftsentwicklung" bereits ausreichend Liquidität für das absehbare Wachstum zur Verfügung steht, berichtet DEAG. Das Entertainment-Unternehmen beendet das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rekordergebnis. Auch die MS Industrie AG plant nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten weitere Tranchen ihrer im vergangenen Jahr begebenen Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VS72) zu ...

