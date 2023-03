ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die technische Gegenbewegung, die den ATX kurzfristig wieder über die 3.200 Punkte geführt hat, kann den aktuellen Abwärtstrend nicht stoppen. Der österreichische Leitindex befindet sich unter starkem Druck und fällt am Freitag wieder unter seinen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Die kurzfristigen technischen Indikatoren generieren durchwegs Verkaufssignale, der RSI rutscht unter 30 und damit wieder in den überverkauften Bereich. Was jedoch weit mehr schmerzt ist die wöchentliche Betrachtungsweise, bei der der MACD ein starkes Verkaufssignal bildet. Sowohl DMI/ADX als auch Parabolic System bestätigen die Trendwende. Ob die 200-Wochen-Linie halten wird, ist mehr als fraglich. Der Tiefstand von zu Beginn der ...

