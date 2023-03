Es hat etwas vom legendären Goldrausch-Feeling, das Mitte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien ausbrach. Gut 5.000 Kilometer entfernt schimmert es allerdings nicht golden, sondern weiß. Der Traum von Reichtum ist nicht so präsent, wie er es damals in den USA war. Beim weißen Goldrausch geht es vielmehr um die Zukunft. Um die Energiewende und die Elektromobilität. Schauplatz ist ein Dreieck in Südamerika, das in den Anden liegt. Hier spielt er sich ab, der neue Goldrausch. Er hat etwas von einem Wirtschaftskrimi.

Das weiße Gold, um das es geht, ist Lithium. Der Rohstoff wird für Lithium-Batterien benötigt, die bei der Elektromobilität und der Energiewende eine Hauptrolle spielen. In den Hauptrollen des Lithium-Dreiecks befinden sich neben den Anden die südamerikanischen Länder Argentinien, Bolivien und Chile. Der weltweit größte Lithium-Vorrat befindet sich im Salzsee Uyuni. In einer Höhe von 3.600 Metern. Die Zukunftsressource kann aber auch an vielen anderen Orten der Region gewonnen werden. Die Basis für den Erfolg von Energiewende und E-Mobilität könnte also in den Höhen - und in der atemberaubenden Landschaft - der Anden liegen. Der weiße Goldrausch könnte auch die Börse drastisch beeinflussen.

Lithium-Aktien: Diese Unternehmen können vom weißen Goldrausch profitieren

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37): Das junge Unternehmen mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey befindet sozusagen im Epizentrum des Goldrausches. CleanTech Lithium treibt gleich drei spannende Projekte im Lithium-Dreieck voran. In Chile besitzt das europäische Unternehmen insgesamt ein Lizenzgebiet von über 500 Quadratkilometern. Die Projekte sind in Laguna Verde, Llamara und am Francisco-Becken. Durch sie kann das Unternehmen kohlenstoffneutrales Lithium produzieren. Die Veredelung gelingt durch moderne und grüne Technologien. CleanTech Lithium hat sich dabei nicht weniger zum Ziel gesetzt als der klimafreundlichste Lithiumlieferant für die Elektromobilität zu sein. Durch die Technik der direkten Lithiumextraktion könnte das gelingen. Aus dem Herzen des "Lithium-Dreiecks" heraus bietet das Unternehmen vielen Elektroautobauern und anderen Unternehmen die Möglichkeit, auf umweltfreundliches Lithium setzen zu können. Mittlerweile kann CleanTech Lithium von interessierten Anlegerinnen und Anlegern auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Tesla (ISIN: US88160R1014): Tesla-CEO Elon Musk fiel zuletzt vor allem durch die Übernahme von Twitter und der ein oder anderen kontrovers diskutierten Meinung, unter anderem zur Meinungsfreiheit, auf. Die Zukunft von Tesla wird derzeit ähnlich kontrovers diskutiert. Bei kaum einer Aktie sind sich Analysten derart uneinig. Von Capital IQ befragte Analysten geben derzeit ein durchschnittliches Rating von "Outperform". Die Kursziele des Vorreiters beim Bau von Elektroautos werden von diesen zwischen 85 Dollar und 530 Dollar festgelegt.

BYD (ISIN: CNE100000296): Das chinesische Hightech-Unternehmen hat sich rund um Elektroautos vom Tesla-Jäger zum Gejagten entwickelt. Die Wachstumszahlen des Unternehmens sind beeindruckend, die Aktie konnte wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage, die vor allem wegen der chinesischen Corona-Politik entstanden ist, wenig von den Entwicklungen profitieren. Fast alle Analysten setzen BYD daher derzeit auf "Buy". Bei Trade Republic liegen die durchschnittlichen Kurseinschätzungen Ende November zwischen 78 und 27 Euro pro Aktie.

Xtrackers Future Mobility (ISIN: IE00BGV5VR99): Ein ETF für die zukünftige Mobilität. Top-Holding ist Tesla. Auch Toyota Motor (ISIN: JP3633400001), Volkswagen (ISIN: DE0007664039) und Nvidia (ISIN: US67066G1040) sind mit dabei.

Der weiße Goldrausch kann ein Teil der Lösung sein

Der Goldrausch in Kalifornien machte vor allem einige Menschen schwerreich. Der weiße Goldrausch in den Anden könnte nun dafür sorgen, dass der Umschwung hin zu E-Mobilität und die Energiewende gelingen. Das kann auch die Börse nachhaltig verändern.

