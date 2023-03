Zinn ist für die Megatrends Digitalisierung und Energiewende unverzichtbar. Steigende Nachfrage zusammen mit Engpässen wird dazu führen, dass ein Angebotsdefizit entstehen wird, was in steigenden Rohstoffpreisen gipfelt!

Blick man auf die zukünftige weltweite Dekarbonisierung und Elektrifizierung, so kommen Investoren direkt Investitionsmöglichkeiten in Lithium und Kupfer in den Sinn. Ein ebenso wichtiges, wie kritisches Metall wird dabei allzu oft außer Acht gelassen, obwohl es ebenfalls eine ganz wichtige Funktion in der technischen Entwicklung hat: ZINN

Zinn ist von entscheidender Bedeutung in der Halbleiterproduktion, denn ca. die Hälfte des weltweiten Zinnangebots geht in die boomende Elektronikindustrie. Ein knappes Fünftel der geförderten Menge nutzt die chemische Industrie als Zusatzstoff. Aus rund 17 Prozent der Fördermenge wird Weißblech produziert. Außerdem kommt Zinn in zahlreichen Legierungen zum Einsatz. Produziert wurden weltweit im Jahr 2022 rund 310.000 Tonnen Zinn. Im Jahr zuvor waren es 305.000 Tonnen.

Unter dem Strich ist Zinn für die Megatrends Digitalisierung und Energiewende unverzichtbar. Deshalb wird der Bedarf langfristig steigen.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit Engpässen dazu führen WIRD, dass Zinn auf absehbare Zeit anhaltende Defizitmärkte erfährt.

Derzeit stammen 97 % des weltweiten Zinnangebots aus Schwellen- und Entwicklungsländern, von denen 40 % von handwerklichen und kleinen Bergleuten stammen. Der größte Teil des Zinns der Welt stammt aus alluvialem Bergbau, einer nicht nachhaltigen Praxis.

Die Welt braucht dringend neue Quellen für die Zinnversorgung. Es existieren nur wenige Projekte, wovon nur ein Bruchteil nachhaltig arbeitet. Zwei hoffnungsvolle Kandidaten haben wir Ihnen in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgestellt und möchten Sie mit diesem Update auf dem Laufenden halten.

First Tin (WKN: A3CWWW)

First Tin ist auf dem besten Weg zwei attraktive Zinn Projekte in Produktion zu bringen. Eins davon sogar in Deutschland! Das zweite in Australien.

Auf der Invest Messe in Stuttgart hatten wir die Gelegenheit mit Dr. Thomas Bünger, CEO von First Tin ein Update Interview zu führen.

Die Bohrprogramme in beiden Ländern verlaufen absolut zufriedenstellend, wobei man die Bohrungen in Deutschland gerade unterbrochen hat, um die derzeitigen Bohrkerne auszuwerten.

Ein Ressourcen- und Prozess-Update auf Taronga in Australien ist fast fertig und soll im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht werden. Die Umweltverträglichkeitsstudie ist in den letzten Zügen und bis Ende des Jahres soll eine definitive Machbarkeitsstudie (DFS) fertig gestellt werden.

Auch in Deutschland ist die definitive Machbarkeitsstudie in Bearbeitung. Als absoluten Glücksfall stellte sich der Fund einer beträchtlichen Menge an historischen Bohrdaten vom "Tellerhäuser'-Projekt heraus. Der Fund besteht aus Ergebnissen aus 3.500 m an Kernbohrungen ab der Oberfläche, 4.500 m an Kernbohrungen von untertage sowie zahlreichen Schlitzproben, die hoffentlich noch einige zusätzliche Tonnen der Ressource hinzufügen werden - und dass quasi für umsonst. Auch diese Daten werden aktuell in die Hauptdatenbank eingefügt und ausgewertet. Voraussichtlich wird in den kommenden vier Monaten schon eine aktualisierte "JORC'-konforme Ressourcenschätzung für das "Tellerhäuser'-Projekt veröffentlicht werden.

First Tin geht davon aus, dass das Unternehmen in 2025 mit beiden Projekten in Produktion sein könnte und ist damit eines der wenigen Unternehmen im Zinnmarkt, die so weit in der Entwicklung sind.

TinOne Resources (WKN: A3DB9U)

Erst seit 2022 an der kanadischen Börse notiert, doch bereits voll in verheißungsvollen Explorationsarbeiten vertieft. TinOne Resources konzentriert sich auf die Exploration und das Wachstum von aussichtsreichen Zinn- und Goldprojekten in Australien, mit Schwerpunkt auf Tasmanien.