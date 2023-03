"Das Potenzial ist riesig": Das Unternehmen und der Markt

Die Bedeutung von Wasser für Mensch, Umwelt und nachhaltige Entwicklung ist unumstritten. Die Auswirkungen des Klimawandels und eine wachsende Weltbevölkerung lassen den Wasserbedarf ständig steigen. So wird ein nachhaltiger Umgang mit den Wasserressourcen immer drängender. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung sowie auch das Recht auf eine saubere Umwelt sind zudem allesamt Menschenrechte, deren Umsetzung die Zusammenarbeit auf allen Ebenen erfordert.

Wir sprachen um 1. Teil dieser 4-teiligen Interview-Serie mit Ronnie Jaegermann, Direktor von Water Ways Technologies über Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Produzenten, über das Unternehmen und den Markt.

Wasser & Bewässerungstechnologien werden immer wichtiger durch den Klimawandel. Water Ways ist selbst ist jedoch kein Produzent von Bewässerungstechnologie, sondern kauf die Technologie hinzu. Water Ways ist eher ein Systemanbieter. Bitte erläutern Sie diesen Punkt genauer.

Ronnie Jaegermann: Um ein Tröpfchensystem für den Anbau von Blaubeeren, Mangos, Avocados etc. einzurichten, sind ungefähr 1.000 Komponente erforderlich von ungefähr 100 oder vielleicht 50 Anbietern. Kein Hersteller kann alle Teile vom gesamten System herstellen. Wir nutzen unser 20-jähriges Wissen in Agrarwirtschaft und Bewässerung, wir liefern die richtigen Komponenten und richten ein Bewässerungssystem ein, das funktioniert und auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Ernte, des jeweiligen Bodens und des jeweiligen Gebiets zugeschnitten ist und auf diese Weise voraussichtlich am besten funktioniert.

Wo liegen die USPs von Water Ways, wenn nicht selbst produziert, sondern gekaufte Systeme installiert werden?

Ronnie Jaegermann: Die Alleinstellungsmerkmale, die wir haben sind unser langjähriges Wissen und unser Know-How, welches wir in Bewässerung und Agrarwirtschaft mitbringen. Wir fokussieren uns dabei auf Hochertragskulturen, wie Blaubeeren, wo wir großen Erfolg haben. Apfelanbau in China, Datteln in Vietnam- es gibt also bestimmte Kulturpflanzen, bei denen wir über ein sehr fundiertes Wissen verfügen, wie man sie anbaut und wie man sie bewässert.

70 Prozent, des Weltweiten Wasserverbrauchs finden in der Landwirtschaft statt. Wie kann Water Ways hier mit seiner Technologie für das Einsparen von Wasser und Dünger sorgen? Wie groß ist das Potential?

Ronnie Jaegermann: Das Potenzial ist riesig. 70% der Bewässerung in der Welt ist heute Flut-Bewässerung. Diese verbraucht unnötige Mengen an Wasser und überwässert die Pflanzen und da man überflutet, ist die Menge der verwendeten Düngemittel dabei nicht exakt. Wenn Sie ein Tropfbewässerungssystem haben, das überwiegend Wasser und Dünger an die Wurzel der Pflanze bringt und dies vollständig kontrolliert wird, es zu bestimmten Tageszeiten geöffnet und geschlossen wird, je nach Niederschlag und ähnlichem ist das auch in der Tat sehr gut für die Umwelt, weil Sie viel weniger Wasser und Dünger verbrauchen und dies bedeutet, dass Sie den Boden viel weniger verschmutzen können.

