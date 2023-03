Es sind die erfolgreichsten Film- und Serienfranchises der Welt und jährlich geben Fans Milliarden für Spiele, Merch und Co aus. Doch mit diesen drei Aktien können auch Anleger davon profitieren. Sind sie einen Blick wert? Wer Fan von großen Mediafranchises wie Harry Potter und Co ist, der greift oftmals tief in die Tasche wenn es um Merch oder Spiele geht, denn hier spielt eine emotionale Bindung eine wichtige Rolle. Zwar nennen viele die Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...