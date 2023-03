* Fortsetzung des Aufwärtstrends* Unseriöse Geld- und Schuldenpolitik geht weiter - Schützen Sie sich

Liebe Leser,



vor vier Wochen testete der Goldpreis die Ausbruchslinie seiner Bodenformation bei und 1.820 $ pro Unze. Aufgrund meiner bullishen mittel- und langfristigen Prognosemodelle bezeichnete ich diese Korrektur hier als eine hervorragende Kaufgelegenheit, was sich nun bestätigt hat.



Inzwischen befindet sich der Goldpreis bei 1.985 $, also 9% höher. In der Spitze notierte er sogar schon bei über 2.000 $ pro Unze. Das sehen Sie auf dem folgenden Chart.

