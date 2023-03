Unterföhring (ots) -Neue Woche VollesHaus - neues Moderationspaar für die SAT.1-Nachmittagsshow. Ab Montag, 27. März, führt erstmals Daily-Talk-Ikone und Moderatorin Britt Hagedorn gemeinsam mit ihrem Moderationspartner Chris Wackert durch "Volles Haus!".Zusammen versorgen sie die SAT.1-Zuschauer:innen ab 16:00 Uhr unter anderem mit Live-Updates zum Megastreik in Deutschland. Außerdem schaltet "Volles Haus!" am Montag live zu Peter Maffay auf den roten Teppich der "Happy Birthday Tabaluga!"-Premiere in Berlin. In der Wochenserie "Die Lebensretter" wird gezeigt, wie der tägliche Einsatz von Rettungskräften in Deutschland aussieht."Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.Ausführliche Interviews mit dem neuen VollesHaus-Moderationsduo Britt Hagedorn und Chris Wackert finden Sie hier auf der SAT.1-Presselounge (http://presse.sat1.de/).Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: VollesHausPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5472227