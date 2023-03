Es vergeht kaum ein Tag, an dem Elon Musk nicht mit einem Tweet, einer Aussage oder einer Idee für Aufsehen sorgt. Es gibt dabei Themen, die der mittlerweile zweitreichste Mensch der Welt immer wieder gerne aufmacht. Eines davon: Lithium. "Lithium-Batterien sind das neue Öl", twitterte er im Sommer 2022. Kurz zuvor hatte er Lithiumminen als "Gelddruckmaschinen" bezeichnet und Lithium eine "Lizenz zum Gelddrucken" genannt. Es wird schnell deutlich: Der schillernde Geschäftsmann ist ein großer Fan des Alkalimetalls und sagt Lithium eine große Zukunft voraus.

Nun ist es längst kein Geheimnis mehr, dass Lithium einer der Rohstoffe der Zukunft ist. Doch ein Blick in die Glaskugel ist eben nicht einmal Musk möglich. Es gibt jedoch zahlreiche Hinweise und Zahlen, welche die Bedeutung unterstreichen, welche Musk Lithium zukommen lässt. Der größte Treiber des Lithiummarktes ist mit großem Abstand die E-Mobilität. Lithium ist unverzichtbar für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien. Laut einer Umfrage des Statista Research Departments wird die globale Nachfrage in diesem Segment stark ansteigen. Im Jahr 2023 könnte sie bei 718 Gigawattstunden liegen. Die Prognose: 2030 soll die globale Nachfrage bei 3127 Gigawattstunden liegen. Bei diesem Anstieg wird schnell deutlich, dass in den nächsten Jahren kaum genug Lithium produziert werden kann. Schon jetzt gilt das Alkalimetall als kritischer Rohstoff. Das Potenzial für Unternehmen, welche in der Produktion von Lithium unterwegs sind, könnten daher ohne Zweifel enorm hoch sein.

Tesla (ISIN: US88160R1014) will selbst Lithium produzieren

Musk äußert sich bekanntlich zu einigen Themen, rund um die E-Mobilität und Lithium kennt er sich als CEO von Tesla allerdings unumstritten aus. Ende 2022 wurde bekannt, dass Tesla überlegt, eine eigene Lithium-Raffinerie in Texas aufzubauen. Direkter Zugang zu dem begehrten Metall ist Musk enorm wichtig. Mittlerweile prüft das US-Unternehmen die Übernahme der Rohstoff-Firma Sigma, welche ebenfalls einen solchen Zugang schaffen könnte. Wenn es Tesla auf diese Wiese gelingt, Lithium zu beschaffen, könnte das für einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen E-Autobauern sorgen. Das würde wohl zu einem Boost führen, den Tesla in schwierigen Zeiten gebrauchen kann. Zuletzt war an der Börse schon eine Erholung erkennbar. Der Aktienkurs von Tesla verdoppelte sich Anfang des Jahres 2023 fast. Zur Jahreswende war sie noch knapp über 100 Euro wert, mittlerweile liegt sie bei fast 200 Euro. Analysten streiten sich nun darüber, wo die Reise hingeht. Von Capital IQ befragte Analysten legten Kursziele im Bereich von 85 bis 320 US-Dollar vor. Goldman Sachs vergab Ende Februar ein Kauf-Rating bei einem Kursziel von 200 US-Dollar.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - drei Lithium-Projekte in den Startlöchern

Ein Unternehmen mit Sitz auf der englischen Kanalinsel Jersey besitzt mehrere Lithium-Projekte, welche Musk gefallen könnten. Genauer gesagt handelt es sich um drei Projekte, welche allesamt in Chile beheimatet sind. Inmitten des legendären Lithium-Dreiecks in den Anden. Noch genauer: Die Lithium-Projekte Laguna Verde, Llamara und Francisco-Becken stehen in den Startlöchern. 2025 will CleanTech Lithium mit der Produktion von kohlenstoffneutralem Lithium beginnen. So soll ein grüner und nachhaltiger Übergang in die E-Mobilität ermöglicht werden. Nicht nur Musk würde bei den Projekten wohl eine Menge Potenzial sehen, das tun auch Analysten. Beispielsweise die von Canaccord Genuity, die davon ausgehen, dass CleanTech Lithium einen Free Cashflow von 150 bis 200 Millionen US-Dollar und einen Aktienkurs von rund 3 Euro erreichen kann. Und zwar nach der Beurteilung von nur einem von drei Projekten.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) - Lithiumhydroxis "made in Germany"

Auch Rock Tech Lithium hat es sich zum Ziel gemacht, den Übergang in die Mobilität anzutreiben. Ende Oktober 2022 beeindruckte das kanadisch-deutsche Unternehmen viele Anlegerinnen und Anleger, sowie einige Analysten, mit einem spannenden Deal: Rock Tech Lithium traf eine Abnahmevereinbarung mit Mercedes Benz. Das Unternehmen hat zudem Lithiumhydroxid "made in Germany" zu bieten. Die Analysten der Montega AG sehen langfristiges Potenzial. Die vergaben eine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 10 US-Dollar.

Passender ETF: Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13)

Top-Holdings: Albemarle (ISIN: US0126531013), Samsung (ISIN: US7960502018) und Panasonic (ISIN: JP3866800000)

Die Nachfrage nach Lithium beeinflusst die Börse

Ob man Lithium-Batterien als "das neue Öl" bezeichnen und Lithiumminen "Gelddruckmaschinen" nennen kann, darüber kann man streiten. Fakt ist aber, dass der Bedarf an Lithium derzeit rasant ansteigt. Ein Blick auf entsprechende Aktien kann für Anlegerinnen und Anleger daher spannend sein.

-

Quellen:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1324056/umfrage/nachfrage-nach-lithium-ion-batterien/

https://www.marketscreener.com/quote/stock/ALLKEM-LIMITED-7814271/news/Allkem-Maintained-at-Market-Perform-by-BMO-Following-December-Activity-Update-Price-Target-Kept-at-42770429/

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/tesla-elon-musk-erwaegt-den-bau-einer-eigenen-lithium-raffinerie-in-texas-a-75e8344e-15b2-4e11-8c71-70c28b4ff594

https://teslamag.de/news/bericht-tesla-prueft-uebernahme-rohstoff-firma-sigma-lithium-56763

https://www.marketscreener.com/quote/stock/TESLA-INC-6344549/news/TESLA-Gets-a-Buy-rating-from-Goldman-Sachs-43013934/

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder CleanTech Lithium informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "CleanTech Lithium".

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post CleanTech Lithium: Musk: "Lithium-Batterien sind das neue Öl" - mit Tesla, CleanTech Lithium und Rock Tech Lithium appeared first on Small- and MicroCap Equity.