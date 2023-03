"…die Anleihemärkte preisen Rezession, die Aktienmärkte preisen AI ein…" schreibt Goldman Sachs in einer Note. Das bringt die Kursentwicklung am Donnerstag gut zusammen. Bis zum frühen Abend gab es erneut einen Kaufrausch an der Nasdaq, ehe die Sorgen um die Banken wieder in den Vordergrund traten. First Republic und andere Regionalbanken handeln in Reichweite ihrer ...

