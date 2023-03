Osnabrück (ots) -Osnabrücker Generalvikar a.D. Ulrich Beckwermert lobt zurückgetretenen Bischof Franz-Josef Bode"Große Zäsur für unser Bistum" - "Dank und Respekt" für gemeinsame ZeitOsnabrück. Der ebenfalls aus dem Amt scheidende Osnabrücker Generalvikar Ulrich Beckwermert zieht eine positive Bilanz seiner Zusammenarbeit mit dem zurückgetretenen Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode. Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) erklärte Beckwermert: "Der Rücktritt von Bischof Franz-Josef ist eine große Zäsur für unser Bistum." Bode habe das Bistum als Verfechter einer weltoffenen Kirche geprägt, die Gott und den Menschen nahe sei.Beckwermert fügte mit Blick auf den zurückgetretenen Bischof hinzu: "Er steht zu den Fehlern, die er selbst im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt gemacht hat. Und er hat zugleich viel dafür getan, dass wir als Bistum diesen Umgang im Laufe der Zeit wesentlich verbessert haben und weiter verbessern können." Die gestellten Weichen wiesen in die Zukunft. "Deshalb schaue ich mit Dank und Respekt auf die gemeinsame Zeit zurück und blicke optimistisch voraus auf das, was da kommen mag."Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode war am Samstag zurückgetreten. Mit dem Rücktritt hat Beckwermert seit Samstag automatisch auch nicht mehr das Amt des Generalvikars inne.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5472253