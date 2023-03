Die Börse in New York ist heute das Nonplusultra des weltweiten Aktienhandels. Sie gilt als Mutter aller Aktienbörsen, da sie 1792 für den Handel mit Anteilsscheinen gegründet wurde. Der Handel mit Wertpapieren wurde jedoch schon vor rund 600 Jahren ins Leben gerufen - und auch in Deutschland wurden bereits Unternehmensanteile gekauft und verkauft, wo an die New Yorker Börse noch gar nicht zu denken gab. Für den Startschuss der deutschen Aktienkultur sorgte damals der Bergbau.

Die Bergbau-Industrie war Mitte des 16. Jahrhunderts vor allem im Osten Deutschlands stark. Zu dieser Zeit wurden zahlreiche Kohlegruben und Erzgruben zu bergrechtlichen Kapitalgesellschaften. Eine Entwicklung, welche die Wiege des deutschen Aktienhandels darstellt. Von den Unternehmen, damals noch Gewerkschaften genannt, wurden Anteile gehandelt. Die sogenannten Kuxe. Das Grundprinzip ähnelt den Aktien, weswegen der Bergbau in Deutschland für eine Frühform des Aktienhandels sorgte - und wohl auch den späteren Handel an der Börse beeinflusste.

Der Bergbau beeinflusst die Börse bis heute

In der Folge haben sich Bergbau-Aktien ein Standing als beliebte Wertpapiere aufgebaut. Einige der börsennotierten Bergbau-Unternehmen haben sich als sichere Anlagen entwickelt, welche sich oftmals krisensicher gezeigt haben. Dadurch haben sich einige Big-Bergbau-Player an der Börse entwickelt, es gibt aber auch immer neue Unternehmen, welche aus der Branche an die Finanzmärkte stürmen.

Spannende Bergbau-Aktien dieser Zeit

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) stellt eines der jungen Unternehmen dar, welche dafür sorgen könnten, dass die Bergbau-Industrie auch in Zukunft eine wichtige Rolle an der Börse spielen wird. Der australische Konzern wurde im Jahr 2017 gegründet und steht mit einem der spannendsten neuen Projekte der Szene auf der Startbahn. Die Rede ist vom Steelpoortdrift Vanadium Projekt, das im südafrikanischen Limpopo zu Hause ist. Dort befindet sich das wohl größte Vanadium-Vorkommen der Welt, welches noch unerschlossen ist. Wohl nicht mehr lange, denn Vanadium Resources hat jüngst eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und bereits alle Rahmenbedingungen geschaffen, um bald mit dem Abbau von Vanadium loszulegen. Der Rohstoff wird für die Energiewende und die E-Mobilität benötigt, was ihn in den nächsten Jahren wertvoll machen dürfte. Mittlerweile können Aktien von Vanadium Resources auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Vanadium Resources reiht sich damit in eine Liste an innovativen Unternehmen aus der Bergbau-Branche ein, welche sich im Schatten der Big Player einen Namen machen wollen.

Die aktuellen Big 5 der Bergbau-Aktien

BHP Billiton (ISIN: AU000000BHP4) : Der australisch-britische Konzern ist das Nonplusultra der Bergbau-Branche. Die BHP Group weist die höchste Marktkapitalisierung und den höchsten Umsatz aller börsennotierter Unternehmen in diesem Bereich auf.

: Der australisch-britische Konzern ist das Nonplusultra der Bergbau-Branche. Die BHP Group weist die höchste Marktkapitalisierung und den höchsten Umsatz aller börsennotierter Unternehmen in diesem Bereich auf. Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) : Ebenfalls australisch-britisch hat sich auch dieser Konzern zu einem Big Player aufgeschwungen. Der Fokus von Rio Tinto liegt auf Mineralienvorkommen.

: Ebenfalls australisch-britisch hat sich auch dieser Konzern zu einem Big Player aufgeschwungen. Der Fokus von Rio Tinto liegt auf Mineralienvorkommen. China Shenua Energy (ISIN: CNE1000002R0) : Das in Peking gegründete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von Kohleprodukten. In den letzten Jahren erlebte China Shenua Energy einen großen Schub.

: Das in Peking gegründete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von Kohleprodukten. In den letzten Jahren erlebte China Shenua Energy einen großen Schub. Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) : Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz gehört zu den führenden Konzernen in der Rohstoffbranche. Der Hauptsitz ist in Jersey.

: Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz gehört zu den führenden Konzernen in der Rohstoffbranche. Der Hauptsitz ist in Jersey. Vale (ISIN: BRVALEACNOR0): Das Bergbauunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro ist weltweit tätig. Gerade bei Nickel und Eisenerz nimmt Vale eine führende Stellung ein.

Bergbau und Börse gehören zusammen

Die Geschichte der Finanzmärkte ist auch mit der Geschichte des Bergbaus verknüpft. In den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten hat sich die Bergbau-Branche immer wieder neu erfunden, weswegen sie auch heute noch eine wichtige Rolle an den Börsen dieser Welt spielt.

