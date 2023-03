Wasser ist endlich. Diese Erkenntnis ist nicht neu, allerdings wurde sie uns zuletzt so bewusst wie nie zuvor. Die Wasserknappheit nimmt immer beunruhigendere Züge an. Unternehmen aus der Wasserwirtschaft wollen ihr mit innovativen und nachhaltigen Lösungen entgegenwirken. Große Herausforderungen wie die Verknappung von Süßwasser und die wachsende Weltbevölkerung machen sie zu einem attraktiven Markt der Gegenwart, der gleichzeitig zukunftsträchtig ist.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass nachhaltige und ökologische Geldanlagen an den Finanzmärkten weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Rund um Wasser gibt es eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten, welche gut zu dieser Anlagestrategie passen. Bei Investitionen in das "blaue Gold", wie Wasser in diesem Zuge gerne bezeichnet wird, stechen fünf Bereiche heraus, die derzeit besonders viel Potenzial mitzubringen scheinen:

Verfahren zur Wassergewinnung (vor allem Trinkwassergewinnung aus Meerwasser)

Intelligente Bewässerung in der Landwirtschaft

Aufbereitung von verunreinigtem Wasser

Steuerung, Überwachung und Produktion von Bewässerungssystemen

Globale Wasserinfrastruktur

Ecolab (ISIN: US2788651006) - Technologie für sauberes Wasser

Ein US-amerikanisches Unternehmen stellt eines der spannenden Investments dar, welche sich rund um die Wasserwirtschaft drehen. Ecolab entwickelt und verkauft weltweit Hygiene- und Reinigungssysteme. Diese kommen auch in den Bereichen Wasser- und Abwasserreinigung zum Einsatz. Die chemischen Technologien des Konzerns werden aber auch in vielen anderen Industrien und Wirtschaftszweigen eingesetzt. Die vielseitig einsetzbaren Methoden stellen einen Wettbewerbsvorteil dar. An den Finanzmärkten hatte Ecolab Ende 2021 ein Allzeit-Hoch gefeiert. Nach einem schweren Börsenjahr 2022 ging der Trend zuletzt wieder nach oben. D.A. Davidson sieht in der Aktie aktuell eine "überzeugende Investitionsgelegenheit". Die Analysten der Bank legten das Kursziel auf 182 US-Dollar fest. Das würde bedeuten, dass der Kurs noch viel Luft nach oben hat. Von Capital IQ befragte Analysten legten Kursziele von 145 bis 210 US-Dollar fest.

Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043) - Smarte Tröpfchenbewässerung!

Der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft ist enorm. Insgesamt landen rund zwei Drittel des verbrauchten Wassers auf den Feldern und Plantagen in der ganzen Welt. Um diesen Verbrauch zu senken, sind moderne Technologien gefragt. Ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Israel hat solche zu bieten. Water Ways Technologies vertreibt intelligente Bewässerungssysteme, welche auf die meisten landwirtschaftlichen Betriebe angepasst werden können. Diese liefert das Unternehmen schlüsselfertig und ideal abgestimmt aus. Water Ways hat mittlerweile weit über 100 Projekte realisiert. Diese reichen von Blaubeer-Plantagen in China bis hin zum Gemüseanbau in Angola. Die Technologie von Water Ways könnte zukunftsträchtig in einem Bereich sein, der ein entscheidender der Wasserwirtschaft ist - und mit Sicherheit auch bleiben wird. Die Aktie ist auch an den deutschen Finanzmärkten zu finden.

American Water Works (ISIN: US0304201033) - Bewusstsein für die Bedeutung von Wasser

American Water Works hat sich auf Service in den Bereichen Wasser und Abwasser spezialisiert. Das US-Unternehmen stellt einen der größten Wasserversorger in Nordamerika dar. Die Dienstleistungen erreichen rund 15 Millionen Menschen. Die enorme Bedeutung von Wasser in allen Lebensbereichen prägt die Ausrichtung des Konzerns. Dementsprechend engagiert sich American Water Works. Im Krisenjahr 2022 zeigte sich das Unternehmen an den Finanzmärkten stabil. Die Royal Bank of Canada schätzt das Kursziel derzeit auf 180 US-Dollar ein. Diese Einschätzung ist recht hoch angesiedelt. Von Capital IQ befragte Analysten gaben Kursziele von 132 bis 185 US-Dollar an.

Passender Wasser-ETF: Global X Clean Water (ISIN: IE000BWKUES1)

Unter den Top-Holdings befinden sich Ecolab und American Water Works. Außerdem Xylem (ISIN: US98419M1009), Pentair (ISIN: IE00BLS09M33) und Evoqua Water (ISIN: US30057T1051).

Die Wasserwirtschaft wird immer wichtiger

Je knapper das Wasser wird, desto wichtiger ist der Umgang damit. Die Wasserwirtschaft nimmt daher eine immer wichtigere Rolle ein. Viele innovative Unternehmen können davon profitieren.

