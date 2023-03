Stuttgart (ots) -Dieses Ergebnis hätte man auch einfacher haben können: Wochenlang stritten sich die EU-Kommission und die Bundesregierung über die Frage, ob E-Fuels-Verbrenner auch nach 2035 noch zugelassen werden können. Nun hat man eine Lösung gefunden, die auch ohne Eskalation möglich gewesen wäre.Mit einer Abkehr vom E-Auto darf der Kompromiss allerdings nicht verbunden sein. In den USA, in China und in Europa ist die E-Mobilität auf dem Vormarsch, und die deutsche Autobranche liegt weit im Rückstand. Doch ein Verbot des Verbrenners hilft dem E-Auto nicht weiter. Im Gegenteil: Je stärker der Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Technologien vorangetrieben wird, desto größer die Chance auf wirkliche Durchbrüche.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5472423