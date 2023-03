DJ Bund will für Galeria-Rettung fast 600 Mio Euro abschreiben - Bericht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge offenbar für die Rettung der angeschlagenen Warenhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof rund 590 Millionen Euro der rund 680 Millionen Euro Staatshilfe abschreiben. Das berichtet das Nachrichtenportal Business Insider mit Verweis auf Regierungskreise. Eine entsprechende Ankündigung dürfte der Bund im Galeria-Gläubigerausschuss am Montag machen, der über den Insolvenzplan entscheiden soll. Dabei soll es sich um die stille Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds und einen Teil des Kredits handeln. Insgesamt sollen die Gläubiger dem Bericht zufolge im Zuge des Insolvenzverfahrens der Warenhauskette, das auf Sanierung ausgerichtet ist, auf 1,41 bis 2,36 Millionen Euro verzichten, um Galeria einen Neuanfang zu ermöglichen.

Galeria ist in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Aktuell sollen 47 der derzeit noch 129 Warenhäuser geschlossen werden.

Galeria-Eigentümer Rene Benko soll demzufolge 200 Millionen Euro beisteuern, damit der Konzern nach der Insolvenz verstärkt im Online-Geschäft und mit autonomeren und modernisierten Warenhäusern auftreten kann.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA), die ebenfalls zu den Galeria-Gläubigern gehört, knüpft ihre Unterstützung bei der Sanierung an Bedingungen. "Wichtig ist, dass es ein Zukunftskonzept für das Geschäftsmodell gibt", sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach dem Handelsblatt. "Galeria muss auch in die Mitarbeitenden investieren, die im Unternehmen bleiben, damit wir nicht in einigen Jahren wieder vor den gleichen Problemen stehen."

Die BA zählt laut Handelsblatt neben dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Kreditinstituten und Vermietern zu den großen Gläubigern. Laut Insolvenzplan, in den das Handelsblatt nach eigenen Angaben Einblick hatte, hat sie 96,8 Millionen Euro Insolvenzgeld gezahlt.

