Die Deutsche Bank Aktie verlor am Freitag fast 15 Prozent, was den größten Verlust seit dem Ausbruch der Pandemie darstellt. In den sozialen Medien wurde über eine mögliche Krise der Frankfurter Großbank spekuliert. Es ist jedoch klar, dass die Bank in den letzten Jahren Fortschritte gemacht hat, Gewinne erzielt und Risiken im Griff hat - es gibt keinen Grund, eine existenzbedrohende Krise zu befürchten. Sofern kein Bank-Run angezettelt wird, dürfte es auch so bleiben, oder?

Den vollständigen Artikel lesen ...