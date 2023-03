Seit dem Jahr 1992 wird jedes Jahr aufs Neue der Weltwassertag begangen. Immer am 22. März. Die Vereinten Nationen (UN) haben den Tag ins Leben gerufen, um die wichtigste Ressource für uns Menschen ins Scheinwerferlicht fließen zu lassen. In diesem Jahr hat sie das besonders nötig, denn der Weltwassertag 2023 steht unter besonderen Vorzeichen.

Die Wasserknappheit hat sich nie so deutlich gezeigt, wie im vergangenen Sommer. Große Flüsse führten kaum Wasser mehr, die Waldbrände zeigten sich so zerstörerisch wie nie zuvor und es fehlte Wasser für Landwirtschaft, Tier und Mensch. Rund um die Welt ist in einigen Ländern eine anhaltende Wasser- und Sanitätskrise ausgebrochen. Mehr als 770 Millionen Menschen lebten im Jahr 2022 ohne Zugriff auf eine Grundversorgung mit Trinkwasser. UNICEF schätzt, dass im Jahr 2040 rund 600 Millionen Kinder keinen ausreichenden Zugang zu Wasser haben könnten. Eine Entwicklung, die vor allem wegen zwei weiteren Entwicklungen dramatisch ist: Die Weltbevölkerung wächst und die Süßwasserreserven schrumpfen. Vor allem wegen der Eisschmelze an den Polen.

Passend dazu steht der Weltwassertag 2023 unter dem Motto "Accelerating Change", also "Beschleunigung des Wandels". Auf der offiziellen Website ist zu lesen: "An diesem Weltwassertag geht es darum, den Wandel zu beschleunigen, um die Wasser- und Sanitärkrise zu lösen." Dafür sind letztlich alle Menschen gefragt, das ein oder andere innovative Unternehmen kann aber vorausgehen. Wir stellen rechtzeitig zum Weltwassertag 2023 drei spannende Wasser-Aktien vor.

Xylem (ISIN: US98419M1009) - ein vielfältiges Wasser-Portfolio

In dem Bereich der nachhaltigen und effizienten Wassertechnologie ist Xylem weltweit führend. Das US-Unternehmen bietet ein breites Portfolio an innovativen Lösungen und Produkten an, welche sich um den Wasserkreislauf dreht. Technologische Vielfalt und fortschrittliche Lösungen werden aktuell dringend benötigt - und Xylem kann solche in den folgenden Bereichen liefern: Analyse der Wasserqualität, Prozessoptimierung, Aufbereitung von Wasser- und Abwasser, Abwassertransport, Wassertransport und Rohrleitungs-Zustandsanalyse.

Der Konzern versucht mit verschiedensten Herangehensweisen einen Teil dazu beizutragen, die Wasser- und Sanitärkrise weltweit zu lösen. Im Vorfeld des Weltwassertags 2023 rief Xylem zusammen mit dem Fußballklub Manchester City, mit dem das Unternehmen eine Partnerschaft unterhält, alle Fußball-Fans dazu auf, Maßnahmen gegen Wasserverschmutzung zu ergreifen. Dafür wurde die Website "Waterheroes" ins Leben gerufen.

De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) - fortschrittliche Membrantechnik als Wettbewerbsvorteil

In der industriellen Wasseraufbereitung zeigt sich De.mem als Komplettanbieter. Das Gesamtpaket umfasst den Anlagenbau, den Service, die Wartung, die Lieferung von Verbrauchsmaterialien und Spezialchemikalien und das Leasing von Anlagen der Wasser- und Abwasseraufbereitung. Im Zentrum des Angebots stehen dezentrale Anlagen, die container-basiert und damit flexibel einsetzbar sind.

De.mem wurde im Jahr 2013 gegründet und zeigt sich als modernes und innovatives Unternehmen, dessen Lösungen und Produkte dieselben Eigenschaften mitbringen.

Durch den Fokus auf wiederkehrende Umsätze ermöglicht es De.mem, die firmeneigenen Technologien in die verschiedensten Bereiche rund um Wasser einzubringen. Das Aushängeschild des Unternehmens ist die Membrantechnik, welche einen klaren Wettbewerbsvorteil darstellt.

De.mem ist in drei Ländern aktiv. Der Hauptmarkt findet sich in Australien, durch die Tochter De.mem-Geutec GmbH ist der Konzern auch in Deutschland präsent. Zudem unterhält er einen Standort in Singapur. Gemeinsam bilden die Standorte eine spannende Wasser-Aktie, die auch auf den deutschen Finanzmärkten handelbar ist.

Veolia Environnement (ISIN: FR0000124141) - Tradition trifft Innovation

Veolia wurde bereits im Jahr 1853 gegründet und stellt damit eines der traditionellsten Unternehmen dar, welche heute den Wassermarkt prägen. Der französische Konzern hat sich breit aufgestellt, ist dabei vor allem in den Segmenten Wasser- und Abwasserdienstleistungen tätig. Diese beziehen sich vor allem auf kommunale Einrichtungen und industrielle Kunden.

Beim Weltwassertag 2023 steht Veolia im Mittelpunkt, denn kaum ein anderes Unternehmen in dem Sektor hat derart fortschrittliche und innovative Technologien zu bieten. Trotz, oder gerade wegen, der langen Tradition.

An der Börse konnte Veolia Anfang 2022 ein Allzeit-Hoch erreichen. Es folgte ein Kurseinbruch, von dem sich die Aktie in den letzten Monaten nach und nach erholen konnte. Viele Analysten sehen nun viel Potenzial. Mitte März liegt das durchschnittliche Kursziel laut MarketScreener bei knapp 32 Euro. Das wäre dann nah am Allzeit-Hoch, welches bei 33,09 Euro liegt.

Ein ETF zum Weltwassertag 2023: Lyxor MSCI Water ESG Filtered (ISIN: FR0010527275)

Top-Holdings: Unter anderem Ferguson (ISIN: JE00BJVNSS43), American Water Works (ISIN: US0304201033), Xylem und Geberit (ISIN: CH0030170408).

Der Weltwassertag 2023 kann Bewusstsein schaffen

Unser Umgang mit Wasser muss nachhaltiger werden. Daher steht der Weltwassertag 2023 unter besonderen Vorzeichen. Er hat die Chance Bewusstsein zum Umgang mit Wasser schaffen. Das gilt auch für Anlegerinnen und Anleger.

