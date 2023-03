Die Börse hat kurz vor dem Wochenende wieder klar in den Krisenmodus gewechselt und an den Kragen ging es vor allem den Aktien der Banken. Von den großen Geldhäusern schaffte es am Freitag tatsächlich kein einziges, grüne Vorzeichen auf die Beine zu stellen. Allerdings machen Zinssorgen und die Furcht vor einer neuen Finanzkrise sich noch anderswo bemerkbar.Schwer zu kämpfen hatten am Freitag auch Immobilienaktien, welche sich mit einem teils rasanten Tempo in die Tiefe bewegten. Die Aktie von Vonovia (DE000A1ML7J1), ist da nur eines von vielen, wenn ...

