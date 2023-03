Bankenbeben...: Wochenrückblick KW 12-2023 - Banken im Stress!

Anzeige / Werbung

Die verabreichten Beruhigungspillen hinsichtlich des Bankensektors waren offenbar nur von kurzer Dauer. Bereits am Freitag griff erneut Angst um sich! Dieses Mal stan-den die Deutsche Bank und Commerzbank im Fokus.

den Nachrichten entsprechend kann man unschwer erahnen, dass Banktitel die größten Verlierer waren. Insgesamt liegt eine volatile Börsenwoche hinter uns, in der trotz eines schwachen Wochenausklangs die Indizes unterm Strich zulegen konnten. So stieg der DAX beispielsweise um rund +1,3 %, der Dow Jones um rund +1,2 % und der Nasdaq100-Technologieindex um rund +2 %.

Trotz der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus dürfte die Volatilität vor den kommenden Notenbank-Sitzungen noch hoch bleiben. Auch angesichts der Angst einer weiteren Banken-Ansteckung und des Wideraufkeimens der Rezessionsängste.

Rohstoffe gefragt!

Die insgesamt eher schlechtere Stimmung tut allerdings den Edelmetallen gut, die in diesem Umfeld zulegen können. Immerhin hat Gold vergangene Woche schon an der 2.000,- USD Marke angeklopft! Erstaunlicherweise legten auch die Preise der Basismetalle zu, wobei der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse die 9.000,- USD Marke je Tonne ins Visier genommen hat.

Banken, Zentralbanken und Zinserhöhungen!

Am vergangenen Sonntag wurde seitens der Zentralbanken ein koordiniertes Vorgehen beschlossen, um den Zusammenbruch der Credit Suisse zu verhindern, die schlussendlich unter massiver Stützung der Schweizer Nationalbank von der UBS übernommen wurde. Ein paar Tage später hob die Fed die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte an, mit der Botschaft, dass man zukünftig "entschlossen, aber gefühlvoll" agieren werde. Mit anderen Worten: Der Kampf gegen die Inflation ist nicht aufgegeben, wird sich aber zunehmend den Gegebenheiten anpassen müssen.

Die Schweizer Nationalbank hat mit etwas Verspätung eine Anhebung um 50 Basispunkte vorgenommen, während die Bank of England, die immer noch mit einer besorgniserregenden Inflation konfrontiert ist, sich für eine Anhebung um 25 Basispunkte entschieden hat. Die anderen Statistiken traten bis Freitag in den Hintergrund, als die PMI-Indikatoren für den März zeigten, dass die Dienstleistungen in den großen Volkswirtschaften weiterhin dynamisch sind, während die Industrie leidet. Bemerkenswert ist auch, dass die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA im Februar schlecht waren.

Fazit: Eine weitere aufregende "Banken-Woche"!

Eine weitere turbulente Woche an den Aktienmärkten liegt hinter uns! Nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse und ihrer Rettung durch die UBS und die Schweizer Zentralbank ist nun die Deutsche Bank an der Reihe. Auch hier mussten die Anleger beruhigt werden, was sogar der deutsche Bundeskanzler unverzüglich tat. Die Furcht vor einem Dominoeffekt bei den stark steigenden Prämien für die "Kreditausfallversicherungen" wächst. Erst die Zeit wird zeigen, ob die bisherigen Schocks vorübergehend sind oder bereits ein Vorläufer einer größeren Krise sind.

Das heißt also, dass man gerade jetzt den "sicheren Hafen" Gold ins Auge fassen sollte. Dies kann man sowohl physisch als auch mit entsprechend guten Minenaktien machen, wie Sie in den folgenden Artikeln unsres Wochenrückblicks nachlesen können.

Der Mix macht's!

