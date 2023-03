Köln (ots) -Die Kölner Gastronomieszene verliert eines ihrer Flagschiffe. Das mit zwei Michelin-Sternen dekorierte Restaurant "Le Moissonnier" schließt nach 36 Jahren. Am 30. Juni empfangen Patron Vincent Moissonnier und Chefkoch Eric Menchon zum letzten Mal Gäste in dem Lokal im Kölner Agnesviertel. "Ich kann nicht mehr", sagt Moissonnier im exklusiven Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe). "Sterneküche ist wie Formel 1 fahren. Du musst immer top sein, darfst keine Schwäche zeigen. Ich kann einfach diese Leistung nicht mehr bringen", so der Gastronom.Seine neuen beruflichen Pläne will Moissonnier erst im August bekanntgeben. Fest steht, dass auch Koch Menchon dabei sein wird. Seinen Weinladen an der Kölner Sudermanstraße will Moissonnier weiter betreiben. Seit 2008 trägt das "Le Moissonnier" zwei Michelin-Sterne und ist damit neben dem "Ox & Klee" das höchstdekorierte Restaurant Kölns.Link zum Artikel: www.ksta.de/539859Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5472449