Matthias Schmitz, der Finanzvorstand von KSB, hat bei seiner Präsentation auf den Hamburger Investorentagen - siehe dazu unseren Bericht HIER - nicht zu viel versprochen: Mit Dividenden von 19,50 Euro je Stamm- und 19,76 Euro je Vorzugsaktie will der Pumpen- und Armaturenhersteller zur Hauptversammlung am 4. Mai 2023 so viel ausschütten, wie nie zuvor in ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: KSB, Data Modul appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...