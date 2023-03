Mit dem zunehmenden Vertrauensverlust in das internationale Finanzsystem und den Unsicherheiten durch die Bankenkrise ist am Freitag nun auch die Deutsche Bank massiv unter Druck geraten. Die Credit Default Swaps (CDS) der Ausfallversicherungen bei der Deutschen Bank sprangen von ca. 80 am Donnerstag auf über 200 am Freitag und liegen damit mit 244 nur noch 20 % unter denen der Credit Suisse. Diese musste vorletztes Wochenende auf Druck der Aufsichtsbehörde Finma und den Zentralbanken von der UBS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...