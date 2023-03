Laut Nachrichtenagentur Reuters steht das Raumfahrtunternehmen von Richard Branson in Verhandlungen mit dem Investor Matthew Brown aus Dallas, der sich mit 200 Mio. $ an dem Space-Unternehmen beteiligen könnte. Die Aktie von VIRGIN ORBIT HOLDINGS hatte daraufhin kürzlich 33 % zugelegt, der Kurs bröckelte am Folgetag 9 % ab. Das auf Satellitenstarts fokussierte Unternehmen hat sich in den vergangenen zwölf Monaten stark verbilligt (- 93 %). Für die defizitäre Firma wird zurzeit noch ein Börsenwert von 180 Mio. $ angezeigt. Sollte die neue Kapitalspritze erfolgen, ist mit einer erheblichen Verwässerung der bisherigen Aktien zu rechnen. Für ein ernsthaftes Investment bietet sich VIRGIN ORBIT zurzeit nicht an.



